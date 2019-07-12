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    Новини

    Під Києвом перекинулася фура з пивом

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    Аварія сталася на Бориспільській трасі - Під Києвом перекинулася фура з пивом
    Аварія сталася на Бориспільській трасі
    Фото: dtp.kiev

    За попередньою інформацією, крім пива ніхто не постраждав

    На Бориспільській трасі у Київській області перекинулася вантажівка з напівпричепом Volvo, яка перевозила пиво.

    Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

    «Перед Борисполем сталася сумна аварія. Цінний вантаж не довезли. За попередньою інформацією, крім пива ніхто не постраждав», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що на місці ДТП працювала поліція. Обставини аварії з’ясовуються.

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    Під Києвом перекинулася фура з пивом
    Під Києвом перекинулася фура з пивом
    Під Києвом перекинулася фура з пивом
    Під Києвом перекинулася фура з пивом
    Під Києвом перекинулася фура з пивом
    Під Києвом перекинулася фура з пивом
    Під Києвом перекинулася фура з пивом
    Під Києвом перекинулася фура з пивом
    Під Києвом перекинулася фура з пивом
    Під Києвом перекинулася фура з пивом

    До слова, у Києві автомобіль, про викрадення якого заявив власник, в’їхав у кіоск.

    ДТП вантажівки Київщина
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