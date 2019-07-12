Під Києвом перекинулася фура з пивом



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Аварія сталася на Бориспільській трасі Фото: dtp.kiev

За попередньою інформацією, крім пива ніхто не постраждав

На Бориспільській трасі у Київській області перекинулася вантажівка з напівпричепом Volvo, яка перевозила пиво.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

«Перед Борисполем сталася сумна аварія. Цінний вантаж не довезли. За попередньою інформацією, крім пива ніхто не постраждав», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці ДТП працювала поліція. Обставини аварії з’ясовуються.

До слова, у Києві автомобіль, про викрадення якого заявив власник, в’їхав у кіоск.