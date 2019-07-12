Під Києвом перекинулася фура з пивом
Аварія сталася на Бориспільській трасі
Фото: dtp.kiev
За попередньою інформацією, крім пива ніхто не постраждав
На Бориспільській трасі у Київській області перекинулася вантажівка з напівпричепом Volvo, яка перевозила пиво.
Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.
«Перед Борисполем сталася сумна аварія. Цінний вантаж не довезли. За попередньою інформацією, крім пива ніхто не постраждав», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці ДТП працювала поліція. Обставини аварії з’ясовуються.
До слова, у Києві автомобіль, про викрадення якого заявив власник, в’їхав у кіоск.