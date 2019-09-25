Президент Польщі закликав ООН «не заспокоювати агресора»



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Президент Польщі Анджей Дуда

Дуда заявив, що і надалі рішуче підтримуватиме суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України і Грузії

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна буде й надалі рішуче підтримуватиме суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України і Грузії.

Про це президент Польщі заявив, виступаючи на Генасамблеї ООН, повідомляє Укрінформ.

Дуда наголосив, що у Польщі, яка багато страждала в минулому столітті через нехтування іншими державами її суверенітету, «є моральний обов’язок голосно говорити про це».

Президент Польщі закликав міжнародну спільноту не намагатися заспокоїти агресора, адже хибність цього довела Друга світова війна.

«На жаль, як показали останні роки, така ж спокуса порозумітися з агресором, що панувала тоді, є і зараз. Я твердо переконаний, що настав час вийти зі стану летаргічного сну, навчитися з попереднього досвіду і припинити повторювати ті самі помилки», - підкреслив він.