У Новій Зеландії розбився літак: загинув пілот



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Повітряне судно розбилося під час чергового тренувального польоту над озером Елсмір

Літак зазнав аварії в четвер увечері в районі Кентербері на Південному острові Нової Зеландії, в результаті загинув пілот.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Представник Авіаційного клубу Кентербері заявив, що повітряне судно розбилося під час чергового тренувального польоту над озером Елсмір, загинув пілот, який був членом клубу.

За його словами, причини аварії поки невідомі. Управління цивільної авіації Нової Зеландії веде розслідування події.

Авіаційний клуб Кентербері базується в міжнародному аеропорту міста Крайстчерч і є найбільшою подібною організацією в країні.