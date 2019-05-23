У новому складі Європарламенту буде більше євроскептиків, ніж друзів України - Магда



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Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики

23-26 травня відбудуться вибори до Європейського парламенту. Це найбільші, можна сказати, транскордонні вибори у світі

Після виборів до Європейського парламенту, після дочасних парламентських виборів в Україні осінь 2019 року може стати моментом істини для відносин України і ЄС, визначивши їх характер на кілька наступних років. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

23-26 травня відбудуться вибори до Європейського парламенту. Це найбільші, можна сказати, транскордонні вибори у світі.

«Буде обрано не тільки новий склад Європарламенту, а й буде змінюватися його політика. Очевидно, що Україна, яка визначила стратегію у своїй зовнішній політиці приєднання до Європейського Союзу в якомога ближчій перспективі, повинна розуміти, що ми ризикуємо стикнутися зі ставленням «Ворогам – закон, а друзям – все». Цей вислів приписують іспанському диктатору Франсіско Франко», - каже Магда.

На його думку, всередині Європарламенту буде певна перевага євроскептиків над друзями України.

«Україні будуть активно нагадувати про наші помилки, про те, що Угода про Асоціацію з ЄС не передбачає безпосереднього членства в ЄС, про те, на яких умовах ратифікувалася ця угода – до цього всього нам треба бути готовим. Ми повинні розуміти, що нам необхідні зміни, маємо чітко визначити свої орієнтири. Для цього наші національні інтереси повинні бути сформульовані, визначені і підтверджуватися реальними справами. Тому після виборів до Європейського парламенту, після дочасних парламентських виборів в Україні саме осінь 2019 року може стати моментом істини для відносин України і ЄС, визначивши їх характер на кілька наступних років», - зауважив директор Інституту світової політики.

Переглянути запис прес-конференції:

Нагадаємо, у Великобританії і Нідерландах в четвер, 23 травня, починаються вибори в Європейський парламент.

Крім того, в п'ятницю голосування проведуть для мешканців Ірландії та Чехії, а 25 травня - в Латвії, Мальті та в Словаччині.

В інших країнах Євросоюзу вибори пройдуть в неділю.

У цілому в європейських виборах 2019 року візьмуть громадяни 28 країн, зокрема і Великобританія, яка ще не погодила процес свого виходу з ЄС. У країнах Євросоюзу налічується 426 млн виборців, що мають право взяти участь у цих виборах.