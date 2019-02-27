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    У Нью-Йорку поїзди зіткнулися з вантажівкою, троє загиблих

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    <span>Після удару другий поїзд влетів у платформу</span> - У Нью-Йорку поїзди зіткнулися з вантажівкою, троє загиблих
    Після удару другий поїзд влетів у платформу

    Внаслідок інциденту загинули троє людей, сімох госпіталізували

    У Нью-Йорку 26 листопада два приміських поїзди, що рухалися у протилежних напрямках, зіткнулися з вантажним автомобілем.

    Троє людей, які знаходилися всередині машини загинули. Також в результаті інциденту госпіталізовано семеро людей, загрози їх життю немає.

    У поліції заявили, що один з поїздів рухався на повній швидкості. Після зіткнення з авто поїзд зійшов з рейок та врізався в платформу. У поїзді знаходилися близько 200 людей.

    За даними поліції, авто намагалося обійти поїзд на перехресті.


    Нагадаємо, що 25 лютого у Німеччині зійшов з рейок потяг із цистернами газу. Інцидент стався на під'їзді залізничного мосту через автобан А40, рух трасою перекритий в обидва боки. Міст отримав пошкодження. Крім того, аварія внесла корективи в рух поїздів у напрямку Дуйсбурга.

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