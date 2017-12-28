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    У Нью-Йорку спалахнула масштабна пожежа: щонайменше 11 загиблих

    Серед загиблих одна дитина
    В одному зі спальних районів Нью-Йорка спалахнула велика пожежа в п'ятиповерховому будинку, в результаті якого загинули щонайменше 11 людей, серед яких дитина. Про це повідомляє New York Daily News. У повідомленні сказано, що пожежа сталася на третьому поверсі житлового будинку на Проспект-авеню в Бронксі близько близько 19:00 за місцевим часом.
    • Сьогодні, 05:30
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    Пожежа спалахнула у спальному районі Нью-Йорка Бронксі
    Фото: New York Daily News
    Пожежа спалахнула у спальному районі Нью-Йорка Бронксі

    Серед загиблих одна дитина

    В одному зі спальних районів Нью-Йорка спалахнула велика пожежа в п'ятиповерховому будинку, в результаті якого загинули щонайменше 11 людей, серед яких дитина.

    Про це повідомляє New York Daily News.

    У повідомленні сказано, що пожежа сталася на третьому поверсі житлового будинку на Проспект-авеню в Бронксі близько близько 19:00 за місцевим часом. Вогонь швидко поширився по будівлі, заблокувавши всередині мешканців.

    Наразі пожежникам не вдалося взяти вогонь під контроль, з будівлі піднімаються клуби диму.

    Прес-секретар мера міста Ерік Філліпс в своєму Twitter повідомив, що це «жах» і жертв «буде більше». На місці очікують мера Білла де Блазіо.

    Пожежна служба Нью-Йорка повідомляє, що в гасінні беруть участь понад 160 пожежників. Відзначається, що вони працювали на морозі. У Нью-Йорку вранці в п'ятницю - мінус 9 градусів Цельсія.

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    У Нью-Йорку спалахнула масштабна пожежа: щонайменше 11 загиблих
    У Нью-Йорку спалахнула масштабна пожежа: щонайменше 11 загиблих
    У Нью-Йорку спалахнула масштабна пожежа: щонайменше 11 загиблих
    У Нью-Йорку спалахнула масштабна пожежа: щонайменше 11 загиблих
    У Нью-Йорку спалахнула масштабна пожежа: щонайменше 11 загиблих
    У Нью-Йорку спалахнула масштабна пожежа: щонайменше 11 загиблих
    У Нью-Йорку спалахнула масштабна пожежа: щонайменше 11 загиблих

    Нагадаємо, під час пожежі у торговельному центрі міста Давао на Філіппінах загинули 36 осіб. Люди опинилися замкнутими в приміщенні.

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