У Нью-Йорку спалахнула масштабна пожежа: щонайменше 11 загиблих

Серед загиблих одна дитина

В одному зі спальних районів Нью-Йорка спалахнула велика пожежа в п'ятиповерховому будинку, в результаті якого загинули щонайменше 11 людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє New York Daily News.

У повідомленні сказано, що пожежа сталася на третьому поверсі житлового будинку на Проспект-авеню в Бронксі близько близько 19:00 за місцевим часом. Вогонь швидко поширився по будівлі, заблокувавши всередині мешканців.

