У Нью-Йорку спалахнула масштабна пожежа: щонайменше 11 загиблих

Серед загиблих одна дитина

В одному зі спальних районів Нью-Йорка спалахнула велика пожежа в п'ятиповерховому будинку, в результаті якого загинули щонайменше 11 людей, серед яких дитина. Про це повідомляє New York Daily News. У повідомленні сказано, що пожежа сталася на третьому поверсі житлового будинку на Проспект-авеню в Бронксі близько близько 19:00 за місцевим часом.



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Фото: New York Daily News Пожежа спалахнула у спальному районі Нью-Йорка Бронксі

Серед загиблих одна дитина

В одному зі спальних районів Нью-Йорка спалахнула велика пожежа в п'ятиповерховому будинку, в результаті якого загинули щонайменше 11 людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє New York Daily News.

У повідомленні сказано, що пожежа сталася на третьому поверсі житлового будинку на Проспект-авеню в Бронксі близько близько 19:00 за місцевим часом. Вогонь швидко поширився по будівлі, заблокувавши всередині мешканців.

UPDATE< Per FDNY sources: at least 11 people have died in the Bronx 5 alarm fire. Number of fatalities expected to rise. — New York City Alerts (@NYCityAlerts) 29 грудня 2017 р.

Наразі пожежникам не вдалося взяти вогонь під контроль, з будівлі піднімаються клуби диму.

Прес-секретар мера міста Ерік Філліпс в своєму Twitter повідомив, що це «жах» і жертв «буде більше». На місці очікують мера Білла де Блазіо.

Пожежна служба Нью-Йорка повідомляє, що в гасінні беруть участь понад 160 пожежників. Відзначається, що вони працювали на морозі. У Нью-Йорку вранці в п'ятницю - мінус 9 градусів Цельсія.

Нагадаємо, під час пожежі у торговельному центрі міста Давао на Філіппінах загинули 36 осіб. Люди опинилися замкнутими в приміщенні.