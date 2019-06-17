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    У Пакистані лавина накрила групу альпіністів

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    У Пакистані лавина накрила групу альпіністів

    В групу альпіністів входили громадянини Італії та громадянини Пакистану

    Рятувальні служби Пакистану повідомили, що у понеділок, 17 червня, група альпіністів, в яку входили четверо громадян Італії та троє громадян Пакистану, під час гірської експедиції потрапили під лавину.

    Про це повідомляє видання ansa.it.

    Повідомляється, що лавина сталася рано вранці понеділка в Ішкоманській долині на висоті близько 5300 метрів.

    В даний час пакистанська армія розпочала організацію рятувальної операції, однак вона не почнеться раніше вівторка, 18 червня.

    Рятувальники розповіли, що в даний час погодні умови і віддаленість лавиноподібного району не дозволяють почати операцію вже зараз.

    армія рятувальники
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