У Пакистані лавина накрила групу альпіністів



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В групу альпіністів входили громадянини Італії та громадянини Пакистану

Рятувальні служби Пакистану повідомили, що у понеділок, 17 червня, група альпіністів, в яку входили четверо громадян Італії та троє громадян Пакистану, під час гірської експедиції потрапили під лавину.

Про це повідомляє видання ansa.it.

Повідомляється, що лавина сталася рано вранці понеділка в Ішкоманській долині на висоті близько 5300 метрів.

В даний час пакистанська армія розпочала організацію рятувальної операції, однак вона не почнеться раніше вівторка, 18 червня.

Рятувальники розповіли, що в даний час погодні умови і віддаленість лавиноподібного району не дозволяють почати операцію вже зараз.