У першому півріччі минулого за державну зраду засуджено двох осіб

У 2017 році в Україні було направлено в суди 22 кримінальні справи за фактом державної зради

У першому півріччі 2017 року в Україні набрали законної сили рішення за фактом державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу) у відношенні двох осіб. Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури у відповідь на інформаційний запит 112.ua. Проте в Генпрокуратурі зазначили, що в разі вчинення особою декількох злочинів, облік ведеться



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У 2017 році в Україні було направлено в суди 22 кримінальні справи за фактом державної зради

У першому півріччі 2017 року в Україні набрали законної сили рішення за фактом державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу) у відношенні двох осіб. Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури у відповідь на інформаційний запит 112.ua.

Проте в Генпрокуратурі зазначили, що в разі вчинення особою декількох злочинів, облік ведеться за статтею Кримінального кодексу України, санкція якої передбач більш суворе покарання.

Раніше повідомлялося, що за вчинення державної зради, передбаченої ст. 111 Кримінального кодексу України, станом на 31 грудня минулого року у розшуку перебуває 63 людини. Усього в 2017 році за фактом державної зради було направлено в суди 22 кримінальні справи.

Нагадаємо, одним з підозрюваних у державній зраді в Україні є колишній президент Віктор Янукович, справу якого з 2017 року розглядає Оболонський районний суд Києва. Сам Янукович своєї провини не визнає, при цьому на судові засідання не з'являється через те, що переховується на території Росії.