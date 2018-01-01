У суди направлено понад два десятки справ за фактом держзради
- Сьогодні, 16:46
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Всього за минулий рік в Україні було зареєстровано 97 кримінальних справ за фактом державної зради
У 2017 році в Україні було направлено в суди 22 кримінальні справи за фактом державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу). Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури у відповідь на інформаційний запит 112.ua.
При цьому всього за минулий рік було зареєстровано 97 кримінальних справ за фактом такого злочину, 8 з них були закриті, а 10 - зупинені через те, що місце перебування підозрюваного було не встановлено.
За фактом завершених проваджень було виявлено 25 осіб, яких звинувачують у здійсненні державної зради.
Органами безпеки України (СБУ) із загального числа кримінальних справ було зареєстровано 65, а 17 з них були направлені в суди.
Про судові рішення у даних справах ГПУ інформацією не володіє.
Нагадаємо, одним з підозрюваних у державній зраді в Україні є колишній президент Віктор Янукович, справу якого з 2017 року розглядає Оболонський районний суд Києва. Сам Янукович своєї провини не визнає, при цьому на судові засідання не з'являється через те, що переховується на території Росії.