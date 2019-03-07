У Перу знайшли велике ритуальне поховання: живим дітям вирізали серця



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Убитим багато років тому у Перу дітям було від 5 до 14 років

Поховання займає 700 квадратних метрів

У Перу в похованні XV століття виявили останки декількох сотень дітей і тварин. Усього знайшли 137 скелетів хлопчиків і дівчаток у віці від 5 до 14 років.

Розкопки проходили шість років під керівництвом групи вчених із різних країн, пише The Independent. Під час дослідження останків виявили поранення, які вказують на жорстокі методи вбивства, ймовірно, з метою жертвопринесення.

За оцінками дослідників, загиблі жили приблизно в 1450 році й належали до народу чиму. Поховання займає 700 квадратних метрів.

Сліди порізів і вивернуті стегна дітей вказували на те, що грудні клітини були розкриті для видалення серця. Відсутність додаткових порізів вказує на те, що моторошну процедуру виконував професійний жрець.

«Це археологічне відкриття стало несподіванкою для всіх нас – ми не бачили раніше нічого подібного», – заявив археолог Джон Верано.

Крім дітей, у похованні знайшли і останки тварин, також убитих ритуальним методом. Однак вони були поховані мордами на схід, а діти – обличчями на захід. На деяких із них були одягнені головні убори, а також розфарбовані обличчя.

Вчені припускають, що причиною масового жертвопринесення міг стати аномальний дощ, оскільки під скелетами був товстий шар бруду, який вказує на зливи і повінь.