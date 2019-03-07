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    У Перу знайшли велике ритуальне поховання: живим дітям вирізали серця

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    Убитим багато років тому у Перу дітям було від 5 до 14 років - У Перу знайшли велике ритуальне поховання: живим дітям вирізали серця
    Убитим багато років тому у Перу дітям було від 5 до 14 років

    Поховання займає 700 квадратних метрів

    У Перу в похованні XV століття виявили останки декількох сотень дітей і тварин. Усього знайшли 137 скелетів хлопчиків і дівчаток у віці від 5 до 14 років.

    Розкопки проходили шість років під керівництвом групи вчених із різних країн, пише The Independent. Під час дослідження останків виявили поранення, які вказують на жорстокі методи вбивства, ймовірно, з метою жертвопринесення.

    За оцінками дослідників, загиблі жили приблизно в 1450 році й належали до народу чиму. Поховання займає 700 квадратних метрів.

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    Сліди порізів і вивернуті стегна дітей вказували на те, що грудні клітини були розкриті для видалення серця. Відсутність додаткових порізів вказує на те, що моторошну процедуру виконував професійний жрець.

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    У Перу знайшли велике ритуальне поховання: живим дітям вирізали серця
    У Перу знайшли велике ритуальне поховання: живим дітям вирізали серця
    У Перу знайшли велике ритуальне поховання: живим дітям вирізали серця
    У Перу знайшли велике ритуальне поховання: живим дітям вирізали серця
    У Перу знайшли велике ритуальне поховання: живим дітям вирізали серця
    У Перу знайшли велике ритуальне поховання: живим дітям вирізали серця
    У Перу знайшли велике ритуальне поховання: живим дітям вирізали серця

    «Це археологічне відкриття стало несподіванкою для всіх нас – ми не бачили раніше нічого подібного», – заявив археолог Джон Верано.

    Крім дітей, у похованні знайшли і останки тварин, також убитих ритуальним методом. Однак вони були поховані мордами на схід, а діти – обличчями на захід. На деяких із них були одягнені головні убори, а також розфарбовані обличчя.

    Вчені припускають, що причиною масового жертвопринесення міг стати аномальний дощ, оскільки під скелетами був товстий шар бруду, який вказує на зливи і повінь.

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