Напередодні «нормандського саміту» окупанти заявили, що їхня територія - уся Донецька область



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Бойовики продовжують вважати своє формування справжньою країною

Ватажки терористів прийняли «закон» про так званий державний кордон «ДНР»

«Народна рада» підтримуваного Росією збройного угруповання «ДНР» ухвалила «закон» про державний кордон «ДНР», згідно з яким «межі» території незаконно формування закріплюються в межах усієї Донецької області України, передають російські державні агентства.

«У цьому законі не забуті люди, що проживають на території, тимчасово підконтрольної Україні. «Кордон» визначено по території Донецької області, яка була на період до 2014 року», - сказав один з ватажків бойовиків.

Бойовики вирішили, що це «передбачає, що до тих пір поки не врегульовано суперечку між Україною і «ДНР», «кордон» буде проходити по лінії дотику».

Ватажків бойовиків «ДНР» вирішили, що це не суперечить Мінськими угодами.

Як відомо, Росія на саміті Нормандської четвірки, який планують провести у Парижі 9 грудня, закликатиме Київ до прямого діалогу з Донбасом.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко озвучив «ключовий елемент» для успішних переговорів «нормандському форматі».

Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.