Зеленський розповів, з чим хоче повернутися з «нормандського саміту»



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Зеленський під час саміту «нормандської четвірки» хоче домовитися про обмін полоненими в форматі «всіх на всіх», а також про умови припинення вогню на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський хоче повернутися з переговорів у Нормандському форматі в Парижі з чітким розумінням щодо звільнення українських заручників і відповідальних за припинення вогню на Донбасі.

Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Що я хочу? Двадцять разів усі говорили про те, що треба припиняти вогонь, і 20 разів це нічим не закінчилося. Тому для мене найголовніше не з чим я поїду, а результат. Як з моряками. З чим я повернуся додому, в Україну», – сказав президент.

За словами Глави держави, під час саміту «нормандської четвірки» він хоче домовитися про обмін полоненими в форматі «всіх на всіх», а також про умови припинення вогню на Донбасі.

«Якщо ми йдемо по Мінську. Обмін - скільки людей, що таке всіх на всіх - скільки людей і конкретно час. Якщо припинення вогню, хто за це несе відповідальність. Не тільки ОБСЄ. Це дуже важливо. Ми про це будемо говорити не в мінському форматі, а очі в очі з президентом РФ. я сподіваюся, що Німеччина і Франція буде нас підтримувати, а якщо щось піде не так, я зроблю все, щоб вони були на нашому боці. Ми розуміємо, що все не вдасться. Але зустріч - це вже перемога», - заявив Зеленський.

Він також повідомив, що планує двосторонню зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним під час Нормандського саміту.

«Ми з президентом Росії дивитимемося очі в очі. Я хочу побачити людину і привезти з Нормандської зустрічі розуміння та відчуття, що справді всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну. Я це зможу точно зрозуміти за столом переговорів», – підкреслив Глава держави.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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