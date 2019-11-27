Україна виконала всі умови для саміту у «нормандському форматі» - РНБО



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Саміт Нормандської четвірки запланований на 9 грудня у Парижі

Україна очікує на зустрічні кроки Росії під час переговорів

Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє пресслужба відомства.

За словами Данілова, українська сторона доклала максимум зусиль для розведення сил поблизу Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.

«Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у «нормандському форматі» відбувся. Водночас ми очікуємо на зустрічні кроки Росії під час переговорів», - наголосив він.

Також секретар РНБО додав, що президент Зеленський очікує від «нормандської» зустрічі досягнення домовленостей щодо термінів звільнення українських полонених, а також сталого припинення вогню та повернення Україні контролю над держкордоном.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.