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    ЗМІ: Зеленський та Путін можуть провести двосторонню зустріч у Парижі

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    9 травня&nbsp;у Парижі запланований саміт Нормандської четвірки - ЗМІ: Зеленський та Путін можуть провести двосторонню зустріч у Парижі
    9 травня у Парижі запланований саміт Нормандської четвірки

    За даними джерел росЗМІ, ймовірність двосторонніх переговорів оцінюється як дуже висока

    У Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

    Про це повідомляє видання «Комерсант».

    Як відомо, в цей день у Парижі запланований саміт Нормандської четвірки.

    За даними джерел росЗМІ, ймовірність двосторонніх переговорів оцінюється як дуже висока.

    Нагадаємо, у понеділок, 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Про вчорашню розмову з Путіним розповів сам Зеленський, який перебуває з візитом в Естонії. За його словами, окрім газових питань говорили про ситуацію навколо українських кораблів.

    Згодом Путін виклав свою версію останньої розмови з Зеленським.

    Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

    У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

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