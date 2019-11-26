ЗМІ: Зеленський та Путін можуть провести двосторонню зустріч у Парижі
За даними джерел росЗМІ, ймовірність двосторонніх переговорів оцінюється як дуже висока
У Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє видання «Комерсант».
Як відомо, в цей день у Парижі запланований саміт Нормандської четвірки.
За даними джерел росЗМІ, ймовірність двосторонніх переговорів оцінюється як дуже висока.
Нагадаємо, у понеділок, 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про вчорашню розмову з Путіним розповів сам Зеленський, який перебуває з візитом в Естонії. За його словами, окрім газових питань говорили про ситуацію навколо українських кораблів.
Згодом Путін виклав свою версію останньої розмови з Зеленським.
Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.
У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.