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    Зеленський про «нормандську» зустріч: Треба закінчувати цю війну

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    Володимир Зеленський: Чим швидше ми зможемо поговорити про припинення вогню, тим менше постраждає наших людей - Зеленський про «нормандську» зустріч: Треба закінчувати цю війну
    Володимир Зеленський: Чим швидше ми зможемо поговорити про припинення вогню, тим менше постраждає наших людей

    За словами президента, Україна «дотисла» зустріч у «нормандському форматі»

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

    Про це він розповів під час свого відеозвернення у понеділок.

    «Отримали дату, підтверджену чотирма країнами… «Дожали», молодці, Дуже важливо розблокувати…. цю можливість говорити про повернення наших територій, відновлення нашої територіальної цілісності», – зазначив Зеленський.

    «Почнемо готуватися до зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішечки попрацювати. На жаль, втрачаємо наших героїв, втрачаємо кращих. І чим швидше ми зможемо поговорити про припинення вогню, тим менше постраждає наших людей… Треба закінчувати цю війну», – додав президент.

    Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої «нормандської четвірки») запланований на 9 грудня у Парижі.

    Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

    У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

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