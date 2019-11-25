Зеленський про «нормандську» зустріч: Треба закінчувати цю війну



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Володимир Зеленський: Чим швидше ми зможемо поговорити про припинення вогню, тим менше постраждає наших людей

За словами президента, Україна «дотисла» зустріч у «нормандському форматі»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

Про це він розповів під час свого відеозвернення у понеділок.

«Отримали дату, підтверджену чотирма країнами… «Дожали», молодці, Дуже важливо розблокувати…. цю можливість говорити про повернення наших територій, відновлення нашої територіальної цілісності», – зазначив Зеленський.

«Почнемо готуватися до зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішечки попрацювати. На жаль, втрачаємо наших героїв, втрачаємо кращих. І чим швидше ми зможемо поговорити про припинення вогню, тим менше постраждає наших людей… Треба закінчувати цю війну», – додав президент.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої «нормандської четвірки») запланований на 9 грудня у Парижі.

Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

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