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    У Південній Кореї автобус злетів з шосе: восьмеро загиблих та 11 травмованих

    Автобус, який розвозив по домівках працівників сільгоспферми, зіткнувся з позашляховиком і вилетів з траси
    Восьмеро людей загинули, 11 дістали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в південнокорейській провінції Чолла-Намдо. Про це повідомляє Korea Times. Аварія сталася ввечері 1 травня. Автобус, який розвозив по домівках працівників сільгоспферми, зіткнувся з позашляховиком і, пробивши огорожу, вилетів із траси. Усі загиблі, переважно
    • Сьогодні, 04:21
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    Місце ДТП у Південній Кореї
    Фото: Yonhap
    Місце ДТП у Південній Кореї

    Автобус, який розвозив по домівках працівників сільгоспферми, зіткнувся з позашляховиком і вилетів з траси

    Восьмеро людей загинули, 11 дістали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в південнокорейській провінції Чолла-Намдо.

    Про це повідомляє Korea Times.

    Аварія сталася ввечері 1 травня. Автобус, який розвозив по домівках працівників сільгоспферми, зіткнувся з позашляховиком і, пробивши огорожу, вилетів із траси.

    Усі загиблі, переважно літні люди, були пасажирами автобуса. Травмовано сімох людей, що були в салоні, п'ятьох із них доправили вертольотами до лікарні у критичному стані.

    Чотири людини, які їхали у джипі, дістали незначні травми.

    Нагадаємо, дев'ять осіб, в тому числі п'ятеро дітей госпіталізовані у вівторок після ДТП в окупованому Росією Криму.

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