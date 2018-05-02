У Південній Кореї автобус злетів з шосе: восьмеро загиблих та 11 травмованих
- Сьогодні, 04:21
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Автобус, який розвозив по домівках працівників сільгоспферми, зіткнувся з позашляховиком і вилетів з траси
Восьмеро людей загинули, 11 дістали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в південнокорейській провінції Чолла-Намдо.
Про це повідомляє Korea Times.
Аварія сталася ввечері 1 травня. Автобус, який розвозив по домівках працівників сільгоспферми, зіткнувся з позашляховиком і, пробивши огорожу, вилетів із траси.
Усі загиблі, переважно літні люди, були пасажирами автобуса. Травмовано сімох людей, що були в салоні, п'ятьох із них доправили вертольотами до лікарні у критичному стані.
Чотири людини, які їхали у джипі, дістали незначні травми.
Нагадаємо, дев'ять осіб, в тому числі п'ятеро дітей госпіталізовані у вівторок після ДТП в окупованому Росією Криму.