В окупованому Криму мікроавтобус зіткнувся з легковиком: дев’ятеро постраждалих

Внаслідок ДТП, зокрема, госпіталізували п'ятьох дітей

Дев'ять осіб, в тому числі п'ятеро дітей госпіталізовані у вівторок після ДТП в Сімферопольському районі окупованого Криму. Троє постраждалих, в тому числі двоє дітей, перебувають у важкому стані. Про це повідомили «Тасс» у прес-службі так званого міністерства охорони здоров'я Криму. «П'ятеро дітей госпіталізовані в дитячу



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Фото: sevastopol.su ДТП сталася на трасі Сімферополь-Євпаторія

Внаслідок ДТП, зокрема, госпіталізували п'ятьох дітей

Дев'ять осіб, в тому числі п'ятеро дітей госпіталізовані у вівторок після ДТП в Сімферопольському районі окупованого Криму. Троє постраждалих, в тому числі двоє дітей, перебувають у важкому стані.

Про це повідомили «Тасс» у прес-службі так званого міністерства охорони здоров'я Криму.

«П'ятеро дітей госпіталізовані в дитячу клінічну лікарню, двоє з них знаходяться в реанімації у важкому стані, ще троє - у стані середньої тяжкості. Також госпіталізовано четверо дорослих, один з них у важкому стані в реанімації, троє - середньої тяжкості», - сказала представник прес-служби.

Відомо, що постраждалі - дві сім'ї, які здійснювали приватні поїздки. «Це були приватні поїздки, дві сім'ї - з однієї й іншої сторони», - сказала співрозмовниця агентства.

За попередніми даними, мікроавтобус з незрозумілої поки причини виїхав на смугу зустрічного руху. Ймовірно, водій заснув.

За даними «МНС», ДТП сталася на 28-му кілометрі траси Сімферополь-Євпаторія, зіткнулися приватний мікроавтобус Ford і автомобіль Skoda Rapid.

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч на 30 квітня внаслідок ДТП загинули дві жінки: пішохід та пасажирка автомобіля.