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    У Південній Кореї через борги заарештували російське судно

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    <p>Російське судно Микола Касаткін</p> - У Південній Кореї через борги заарештували російське судно

    Російське судно Микола Касаткін

    Екіпаж корабля Микола Касаткін поскаржився на борги судновласника - сахалінської компанії Парус

    У порту південнокорейського Пусана заарештували російське судно Микола Касаткін, яке належить сахалінській компанії Парус. Про це повідомляє РИА Новости в п'ятницю, 25 травня.

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    Зазначається, що арешт судна стався через скарги екіпажу на борги. Про це розповів агентству інспектор Міжнародної федерації транспортних робітників (ITF) у Владивостоці Петро Осичанський.

    «Нам кілька днів тому надійшов лист, що в порту почали процедуру арешту. Вона проходить протягом доби, тому судно вже заарештовано», - повідомив він.

    За його словами, три члени екіпажу з Калінінграда звернулися в пусанський офіс ITF, де їм оплатили квитки додому, моряки отримали по 500 доларів авансом.

    «У них закінчувалася віза, і вони вирішили поїхати. Залишилися на борту - сахалінці і приморці», - пояснив Осичанський.

    Він повідомив, що, зі слів капітана судна і судновласника, моряки отримали гроші за березень, а за квітень отримають, коли власник продасть продукцію.

    «У компанії на всіх суднах проблеми - з Селенги екіпаж списався без грошей, отримавши лише гарантійний лист про оплату. Інше судно - Соляріс - також моряки без грошей в Китаї», - додав співрозмовник.

     

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