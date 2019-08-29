У Північній Кореї переглянуть справу колишньої президентки



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Колишній президент Південної Кореї Пак Кин Хе

Колишня лідерка Південної Кореї була засуджена до 25 років в’язниці

Верховний суд Республіки Корея відмінив частину рішення по справі щодо колишньої лідерки країни Пак Кин Хе, яка стосувалася звинувачень в корупції.Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Верховний суд направив справу на перегляд до Вищого суду Сеулу, посилаючись на процедурні моменти. Саме цей суд виніс перший вирок щодо Пак Кин Хе в 2018 році.

В 2017 році Пак Кин Хе втратила посаду президента країни через звинувачення в зловживаннях влади і корупції, до чого були причетні представники компанії Samsung Group.

Нагадаємо, тоді щонайменше двоє людей загинули під час протестів в Сеулі проти рішення Конституційного суду про визнання законним імпічменту Пак Кин Хе. Як мінімум 30 людей отримали поранення в ході акцій протесту. Серед них як самі демонстранти, так і співробітники поліції.

Після оголошення рішення суду тисячі агресивно налаштованих прихильників Пак Кин Хе вийшли на вулиці столиці країни. Демонстрація переросла в зіткнення з поліцією. Протестуючі розбивали скло поліцейських машин, кидали каміння в правоохоронців.

В 2018 році два суди засудив її до 32 років ув’язнення загалом. Пізніше відповідний термін був зменшений шляхом апеляції до 25 років в’язниці. Також суд змусив Пак Кин Хе сплати штраф на суму в 17,8 млн. доларів.