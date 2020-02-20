У поїзді Київ-Бердянськ на жінку впала полиця з пасажиром



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Наталія Манько розповіла про інцидент в поїзді

Жінці діагностували перелом грудного відділу хребта

«Укрзалізниця» потрапила в новий скандал через те, що верхня полиця поїзда Київ-Бердянськ не витримала 80-кілограмового пасажира і впала на 60-річну жінку. Наталія Манько сильно постраждала.

Жінка розповіла, що 13 лютого поверталася додому з Києва нічним поїздом. Приблизно через 20 хвилин після відправлення їй на спину впала полиця з пасажиром. В результаті інциденту Наталя отримала важкі травми.

Жінці діагностували перелом грудного відділу хребта, протрузію (початковий етап утворення гриж дисків у хребті) і різні гематоми.

Після цієї пригоди жінка не може ходити і сидіти. В даний момент вона лежить в лікарні і їй потрібна операція, на яку у Наталії немає коштів.

В поїзді даний інцидент зафіксували і виписали відповідний документ. Наталія Манько має намір звертатися до керівництва «Укрзалізниці», а також в страхову компанію і суд.

Потерпіла також розповіла, що після пригоди інші пасажири почали перевіряти кріплення верхніх полиць. За словами жінки, вона думає, що під час повороту поїзда від полиці відкріпився гачок, який тримає її.