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    У поїзді Київ-Бердянськ на жінку впала полиця з пасажиром

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    Наталія Манько розповіла про інцидент в поїзді&nbsp; - У поїзді Київ-Бердянськ на жінку впала полиця з пасажиром
    Наталія Манько розповіла про інцидент в поїзді 

    Жінці діагностували перелом грудного відділу хребта

    «Укрзалізниця» потрапила в новий скандал через те, що верхня полиця поїзда Київ-Бердянськ не витримала 80-кілограмового пасажира і впала на 60-річну жінку. Наталія Манько сильно постраждала.

    Жінка розповіла, що 13 лютого поверталася додому з Києва нічним поїздом. Приблизно через 20 хвилин після відправлення їй на спину впала полиця з пасажиром. В результаті інциденту Наталя отримала важкі травми.

    Жінці діагностували перелом грудного відділу хребта, протрузію (початковий етап утворення гриж дисків у хребті) і різні гематоми.

    Після цієї пригоди жінка не може ходити і сидіти. В даний момент вона лежить в лікарні і їй потрібна операція, на яку у Наталії немає коштів.

    В поїзді даний інцидент зафіксували і виписали відповідний документ. Наталія Манько має намір звертатися до керівництва «Укрзалізниці», а також в страхову компанію і суд.

    Потерпіла також розповіла, що після пригоди інші пасажири почали перевіряти кріплення верхніх полиць. За словами жінки, вона думає, що під час повороту поїзда від полиці відкріпився гачок, який тримає її.

     

    Київ Укрзалізниця потяг залізниця лікарня скандал
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