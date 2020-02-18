З Києва до Львова курсуватиме додатковий Інтерсіті



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Додаткові рейси призначено з 22 лютого до 16 березня

У лютому та березні між Києвом та Львовом курсуватиме додатковий швидкісний потяг Інтерсіті+.

Про це повідомляє Залізничний інформаційний портал.

«Для перевезення пасажирів призначено рейси швидкісного поїзда №755/756 Київ—Львів—Київ. 21, 23, 28 лютого, 1, 6, 9, 13 та 15 березня поїзд курсуватиме зі Львова, 22, 24, 29 лютого, 2, 7, 10, 14 та 16 березня — з Києва», - йдеться в повідомленні.

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ №755 вирушатиме з Києва о 00:15 та прибуватиме до Львова о 05:47. На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станції Коростень о 01:47-01:48.

Додатковий поїзд Інтерсіті №756 відправлятиметься зі Львова о 23:00 та прибуватиме до Києва о 05:50 із зупинкою на станції Коростень о 03:56-03:57.

Квитки можна придбати у залізничних касах та у системі онлайн-продажу.

Раніше повідомлялося, що швидкісний поїзд Інтерсіті+ Київ — Харків — Київ здійснить додаткові рейси в лютому та березні.

Укрзалізниця призначила 15 додаткових поїздів на вихідні з 7 по 9 березня.

Нагадаємо, що у березні українці будуть працювати 21 день, а відпочивати - 10. Всього на суботу і неділю за календарем випаде дев'ять днів, але оскільки 8 березня - неділя, то понеділок, 9 числа, стане вихідним днем.



