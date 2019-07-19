  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля Верховної Ради затримали чоловіка з вибуховим пристроєм

    • Розсилка
    У нагрудній сумці затриманого було виявлено саморобний вибуховий пристрій - Біля Верховної Ради затримали чоловіка з вибуховим пристроєм
    У нагрудній сумці затриманого було виявлено саморобний вибуховий пристрій
    Фото: ТСН

    У поліції повідомили, що затриманий - чоловік 1997 року народження

    Правоохоронці у п’ятницю, 19 липня, затримали під стінами Верховної Ради чоловіка з вибуховим пристроєм.

    Про це повідомляє ТСН з посиланням на інформацію Нацполіції.

    Зазначається, що затриманий - чоловік 1997 року народження. У нього в нагрудній сумці було виявлено саморобний вибуховий пристрій, який складається з ВОГ-17 та  запалу УЗРГМ.

    Правоохоронці вияснили, що він - дезертир. Решту інформації поки що з'ясовують.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Біля Верховної Ради затримали чоловіка з вибуховим пристроєм
    Біля Верховної Ради затримали чоловіка з вибуховим пристроєм
    Біля Верховної Ради затримали чоловіка з вибуховим пристроєм
    Біля Верховної Ради затримали чоловіка з вибуховим пристроєм
    Фото: ТСН

    Повідомляється, що 19 липня о 23:00 під стінами парламенту має відбутися агітаційний захід однієї з політичних партій.

    Читайте також
    Верховна Рада Київ кримінал вибори злочинність поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ