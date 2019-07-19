Біля Верховної Ради затримали чоловіка з вибуховим пристроєм
У нагрудній сумці затриманого було виявлено саморобний вибуховий пристрій
Фото: ТСН
У поліції повідомили, що затриманий - чоловік 1997 року народження
Правоохоронці у п’ятницю, 19 липня, затримали під стінами Верховної Ради чоловіка з вибуховим пристроєм.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на інформацію Нацполіції.
Зазначається, що затриманий - чоловік 1997 року народження. У нього в нагрудній сумці було виявлено саморобний вибуховий пристрій, який складається з ВОГ-17 та запалу УЗРГМ.
Правоохоронці вияснили, що він - дезертир. Решту інформації поки що з'ясовують.
Фото: ТСН
Повідомляється, що 19 липня о 23:00 під стінами парламенту має відбутися агітаційний захід однієї з політичних партій.