Біля Верховної Ради затримали чоловіка з вибуховим пристроєм



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У нагрудній сумці затриманого було виявлено саморобний вибуховий пристрій Фото: ТСН

У поліції повідомили, що затриманий - чоловік 1997 року народження

Правоохоронці у п’ятницю, 19 липня, затримали під стінами Верховної Ради чоловіка з вибуховим пристроєм.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на інформацію Нацполіції.

Зазначається, що затриманий - чоловік 1997 року народження. У нього в нагрудній сумці було виявлено саморобний вибуховий пристрій, який складається з ВОГ-17 та запалу УЗРГМ.

Правоохоронці вияснили, що він - дезертир. Решту інформації поки що з'ясовують.

Повідомляється, що 19 липня о 23:00 під стінами парламенту має відбутися агітаційний захід однієї з політичних партій.