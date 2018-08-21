У поліції відкрили ще одне провадження у справі стрілянини біля харківської мерії



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Бех повідомив, що в будинку, де жило подружжя, вилучено верстат, на якому виготовлялися патрони

Поліція відкрила четверте за рахунком кримінальне провадження у справі стрілянини біля харківської міськради - на цей раз за фактом вбивства дружини зловмисника, який напав на мерію.

Про це 21 серпня заявив на брифінгу начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Олег Бех.

«Кримінальне провадження відкрите за фактом убивства 42-річної дружини зловмисника, що напав на мерію в ніч на 20 серпня, - четверте за рахунком з моменту розслідування нічної стрільби в мерії», - повідомив Бех.

За його словами, досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

«Належить відповісти на низку запитань. Зокрема, у будинку подружжя у провулку Токаревському, що на Холодній горі, де напередодні увечері виявлено тіло убитої жінки, вилучено велику кількість вогнепальної зброї, патронів, а також верстат, на якому виготовлялися патрони. Верстат був професійний і стояв біля ліжка у спальні. Загибла знала про захоплення чоловіка роботою на цьому верстаті, але подружній обов’язок не дозволяв їй повідомити у правоохоронні органи», - пояснив Бех.

За його словами, поліція працює над тим, щоб встановити усі обставини події.

Як відомо, в ніч на 20 серпня чоловік влаштував стрільбу біля будівлі Харківської міськради. Він смертельно поранив поліцейського і важко поранив охоронця, а також стріляв у бік машини, що проїздила повз міськраду.

Чоловіка було застрелено поліцейськими.

Розслідування здійснюється за статтями, пов'язаними з умисним убивством, посяганням на життя правоохоронця і замахом на вбивство водія і пасажирів автомобіля.

За версією слідства, перед нападом на міськраду чоловік під впливом алкоголю під час сварки застрелив свою дружину. Вилучені на місці злочину гільзи аналогічні знайденим після нападу на міськраду.

Джерело: Укрінформ