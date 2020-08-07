У Польщі біля залізниці знайшли загиблого українця



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Тіло лежало неподалік від залізниці біля міста Конін

Поки не вдалося з'ясувати причину смерті чоловіка

Неподалік польського міста Конін біля залізничної колії було знайдено тіло мертвого чоловіка, виявилося, що це українець. Про це повідомило Польське радіо.

Особу чоловіка визначили документи, які знайшли у нього. Зазначається, що померлий перебував на карантині

«25 липня під час виїзду, пов'язаного з гасінням гальм у локомотива потяга сполученням Варшава-Берлін, пожежники-добровольці натрапили на документи, що лежали поблизу колій. За розповіддю рятувальників, поблизу був відчутний запах останків в процесі розкладання. На мертве тіло випадково натрапили під час огляду кущів недалеко від залізничної станції Сплаве», - пише видання.

В Окружній прокуратурі розповіли, що розкладання виявлених останків було настільки сильним, що в ході проведеного розтину не вдалося з'ясувати безпосередню причину смерті чоловіка.

За словами прессекретарки відомства Олександри Мараньди, експерт не відкидає участі третіх осіб, але вірогідною причиною називає переохолодження. Мараньда додала, що слідчі чекають результатів додаткових токсикологічних аналізів, взятих з останків померлого.

Вона зазначила, що людина, тіло якої виявили, була одягнена в спідню білизну, а поблизу тіла виявили частини одягу і дорожню сумку.

За інформацією інших польських ЗМІ, виявлені неподалік останків документи належать громадянину України, який приїхав в країну в першій половині липня. Чоловік перебував на карантині в одному з населених пунктів в Шамотульському повіті, приблизно за 130 км від місця виявлення останків. Востаннє поліція підтвердила, що чоловік був у місці відбування карантину, за чотири дні до виявлення тіла. Під час наступного контролю громадянина України вже не застали вдома. У прокуратурі кажуть, що виявлене тіло не вдалося однозначно ідентифікувати, тому додатково проведуть тест ДНК.