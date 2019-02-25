У Польщі бус із американськими військовими потрапив в ДТП
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Мікроавтобус з’їхав з дороги і перекинувся
У машині їхали семеро американських військових. Шестеро з них були травмовані, двоє - важко
У Польщі перекинувся мікроавтобус з американськими військовими, шестеро людей постраждали, при чому двоє мають серйозні травми.
Як повідомляє Gazeta Wrozlawska, аварія сталась близько 15 години 24 лютого на автостраді А4 біля Любошева. Мікроавтобус їхав у напрямку Вроцлава.
Машина з’їхала з дороги і перекинулася. Причини ДТП поки не відомі.
У мікроавтобусі їхали семеро американських військових. Шестеро з них були травмовані, двоє - важко. Потерпілих госпіталізували у лікарні.
Рух транспорту на місці ДТП зупинили на кілька годин. До рятувальної операції залучили чотири пожежні бригади, п’ять медичних бригад, поліцію та військову поліцію.
Нагадаємо, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Грушвиця Рівненського району внаслідок ДТП загинули три людини.
Джерело: Європейська правда