У Польщі бус із американськими військовими потрапив в ДТП



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Мікроавтобус з’їхав з дороги і перекинувся Фото: Gazeta Wrozlawska

У машині їхали семеро американських військових. Шестеро з них були травмовані, двоє - важко

У Польщі перекинувся мікроавтобус з американськими військовими, шестеро людей постраждали, при чому двоє мають серйозні травми.

Як повідомляє Gazeta Wrozlawska, аварія сталась близько 15 години 24 лютого на автостраді А4 біля Любошева. Мікроавтобус їхав у напрямку Вроцлава.

Машина з’їхала з дороги і перекинулася. Причини ДТП поки не відомі.

У мікроавтобусі їхали семеро американських військових. Шестеро з них були травмовані, двоє - важко. Потерпілих госпіталізували у лікарні.

Рух транспорту на місці ДТП зупинили на кілька годин. До рятувальної операції залучили чотири пожежні бригади, п’ять медичних бригад, поліцію та військову поліцію.

Нагадаємо, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Грушвиця Рівненського району внаслідок ДТП загинули три людини.

Джерело: Європейська правда