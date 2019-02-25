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    У Польщі бус із американськими військовими потрапив в ДТП

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    <p>Мікроавтобус з&rsquo;їхав з дороги і перекинувся</p> - У Польщі бус із американськими військовими потрапив в ДТП

    Мікроавтобус з’їхав з дороги і перекинувся

    Фото: Gazeta Wrozlawska

    У машині їхали семеро американських військових. Шестеро з них були травмовані, двоє - важко

    У Польщі перекинувся мікроавтобус з американськими військовими, шестеро людей постраждали, при чому двоє мають серйозні травми.

    Як повідомляє Gazeta Wrozlawska, аварія сталась близько 15 години 24 лютого на автостраді А4 біля Любошева. Мікроавтобус їхав у напрямку Вроцлава.

    Машина з’їхала з дороги і перекинулася. Причини ДТП поки не відомі.

    У мікроавтобусі їхали семеро американських військових. Шестеро з них були травмовані, двоє - важко. Потерпілих госпіталізували у лікарні.

    Рух транспорту на місці ДТП зупинили на кілька годин. До рятувальної операції залучили чотири пожежні бригади, п’ять медичних бригад, поліцію та військову поліцію.

    Нагадаємо, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Грушвиця Рівненського району внаслідок ДТП загинули три людини.

    Джерело: Європейська правда

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