У Польщі підрізали 25-річного українця, підозрюваному загрожує довічне ув’язнення

Чоловік з ножовим пораненням в груди був доставлений в лікарню

У Польщі громадянин України напав з ножем на іншого українця під час розпиття спиртних напоїв. Про це повідомляє Radomsko24.

У поліції розповіли, що до відділення надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків у Радомському підрізали молодика. Направлений туди патруль установив, що потерпілий – 25-річний громадянин України.

Чоловік з ножовим пораненням в груди був доставлений в лікарню. Завдяки операції його життю нічого не загрожує.

За даними поліції, потерпілий та його друзі розпивали спиртні напої. Чоловіки знайомі один з одним, тому що разом знімають квартиру і працюють. В ході розмови з офіцерами жоден з них не зміг сказати, як стався інцидент.

У результаті всіх помістили під варту. У кожного з них в організмі було понад два проміле алкоголю.

Під час розмови зі співробітниками поліції підозрюваний зізнався, що сперечався зі своїм колегою з приводу того, хто з них має заплатити за алкоголь.

Прокурор звинуватив 38-річного українця в замаху на вбивство. У той же час він подав до суду заяву про застосування до нього тимчасового арешту.

За ймовірне діяння чоловікові загрожує довічне ув'язнення.