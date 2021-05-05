  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Польщі підрізали 25-річного українця, підозрюваному загрожує довічне ув’язнення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка

    Чоловік з ножовим пораненням в груди був доставлений в лікарню

    У Польщі громадянин України напав з ножем на іншого українця під час розпиття спиртних напоїв. Про це повідомляє Radomsko24.

    У поліції розповіли, що до відділення надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків у Радомському підрізали молодика. Направлений туди патруль установив, що потерпілий – 25-річний громадянин України.

    Чоловік з ножовим пораненням в груди був доставлений в лікарню. Завдяки операції його життю нічого не загрожує.

    За даними поліції, потерпілий та його друзі розпивали спиртні напої. Чоловіки знайомі один з одним, тому що разом знімають квартиру і працюють. В ході розмови з офіцерами жоден з них не зміг сказати, як стався інцидент.

    У результаті всіх помістили під варту. У кожного з них в організмі було понад два проміле алкоголю.

    Під час розмови зі співробітниками поліції підозрюваний зізнався, що сперечався зі своїм колегою з приводу того, хто з них має заплатити за алкоголь.

    Прокурор звинуватив 38-річного українця в замаху на вбивство. У той же час він подав до суду заяву про застосування до нього тимчасового арешту.

    За ймовірне діяння чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

    Теги: кримінал Польща алкоголь чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies