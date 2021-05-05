Підприємець постачав неякісні молочні продукти до шкіл і садочків Києва та області

Діями підприємця завдано шкоду в розмірі понад 400 тис. грн

Столичні правоохоронці повідомили про підозру керівнику підрядної організації у заволодінні бюджетними коштами під час постачання молочної продукції до навчальних закладів Києва та Київської області. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор товариства здійснював поставку молочної продукції неналежної якості Військово-медичному управлінню Служби безпеки України, КП «Школяр», Виконавчому комітету Української міської ради, Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради.

Згідно з проведеною експертизою, діями підприємця завдано шкоду в розмірі понад 400 тис. грн.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України триває.

Як повідомлялося, Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору приватного товариства за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на загальну суму 78,5 млн грн.

Крім того, правоохоронці розпочали кримінальне провадження відносно посадових осіб державного спеціалізованого підприємства, що завдали державі збитків на понад 260 тис. грн.

Деснянська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора товариства за фактом незаконного збуту піску з річки Десенка.