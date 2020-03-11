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    Суд знову переніс засідання у справі експрокурора сил АТО Кулика

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    Експрокурор Костянтин Кулик - Суд знову переніс засідання у справі експрокурора сил АТО Кулика
    Експрокурор Костянтин Кулик

    Наступне засідання призначено на 2 квітня 2020 року

    У вівторок, 10 березня, у Вищому антикорупційному суді мало відбутися підготовче судове засідання у справі про обвинувачення колишнього прокурора сил антитерористичної операції Генеральної прокуратури України Костянтина Кулика, втім воно було перенесено через неявку обвинуваченого.

    Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    «Засідання не відбулось з причин неявки обвинуваченого до суду — за словами його адвоката він перебуває на лікуванні за кордоном. Зауважимо, це вже вдруге поспіль переноситься підготовчий розгляд у справі у зв’язку із неявкою до судової зали обвинуваченого. Наступне засідання призначено на 2 квітня 2020 року», — повідомили в пресслужбі.

    Як зазначає САП, будучи прокурором сил АТО Генеральної прокуратури України, тобто службовою особою, яка займає відповідальне становище, особа набула у власність активи у розмірі понад 2,8 млн гривень, законність набуття яких не підтверджено доказами.

    Дії колишнього прокурора кваліфіковані за ч. 2 ст. 368-2 КК України.

    Нагадаємо, попереднє підготовче судове засідання у справі про обвинувачення колишнього прокурора мало відбутись 7 лютого.

    Раніше ексдепутат Ради Сергій Лещенко повідомив, що Кулик працевлаштовується й оформляє документи в СБУ.

    Натомість СБУ заперечує працевлаштування експрокурора Кулика.

    Наприкінці листопада генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що з 1 січня «відомий на весь світ» прокурор Костянтин Кулик не буде працювати в ГПУ оскільки не пройшов переатестацію.

    АТО СБУ суд документи САП Руслан Рябошапка
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