На Полтавщині у кафе під час бійки зарізали чоловіка



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На місці інциденту поліцейські затримали 59-річного раніше судимого місцевого жителя

В одному із кафе міста Лубни в ніч з 6 на 7 грудня відбулася бійка, під час якої було поранено чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер у місцевій лікарні, передає прес-служба поліції Полтавської області.

Правоохоронці уточнили, що бійка сталася близько опівночі в одному із кафе, яке розташоване на центральній вулиці міста.

«Під час бійки один із її учасників завдав удар ножем у ділянку шиї 29-річному жителю Лубен. Від отриманих травм поранений чоловік помер у місцевій лікарні, куди був доправлений каретою швидкої допомоги», – йдеться у повідомленні.

На місці інциденту затримали 59-річного раніше судимого місцевого жителя, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього злочину. Наразі він перебуває під вартою в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове слідство триває.

Як повідомлялося, у столиці біля станції метро «Лівобережна» автомобіль Subaru впав з моста на тротуар.

Нагадаємо, мешканець Дніпра зарізав товариша і пішов гуляти вулицею міста з закривавленим ножем.