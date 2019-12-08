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    Кримінал

    На Полтавщині у кафе під час бійки зарізали чоловіка

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    На Полтавщині у кафе під час бійки зарізали чоловіка

    На місці інциденту поліцейські затримали 59-річного раніше судимого місцевого жителя

    В одному із кафе міста Лубни в ніч з 6 на 7 грудня відбулася бійка, під час якої було поранено чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер у місцевій лікарні, передає прес-служба поліції Полтавської області.

    Правоохоронці уточнили, що бійка сталася близько опівночі в одному із кафе, яке розташоване на центральній вулиці міста.

    «Під час бійки один із її учасників завдав удар ножем у ділянку шиї 29-річному жителю Лубен. Від отриманих травм поранений чоловік помер у місцевій лікарні, куди був доправлений каретою швидкої допомоги», – йдеться у повідомленні.

    На місці інциденту затримали 59-річного раніше судимого місцевого жителя, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього злочину. Наразі він перебуває під вартою в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

    За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове слідство триває.

    Як повідомлялося, у столиці біля станції метро «Лівобережна» автомобіль Subaru впав з моста на тротуар.

    Нагадаємо, мешканець Дніпра зарізав товариша і пішов гуляти вулицею міста з закривавленим ножем.

    вбивство Полтавщина поліція чоловік
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