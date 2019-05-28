У Польщі в ДТП постраждали дві студентки з України



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Дівчата отримали тяжкі травми і перебувають в лікарні

У Польщі в результаті ДТП постраждали дві українські студентки, які навчаються у вишах Варшави.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Польщі у соцмережі Facebook.

Зазначається, що ДТП сталася 25 травня в районі Долини Служевської.

«Внаслідок ДТП дві пасажирки отримали тяжкі травми і перебувають в лікарні МВСіА. З України вже прибули родичі постраждалих. У лікарні обох студенток відвідала консул, яка поспілкувалася з дівчатами та їх батьками», - повідомили в посольстві.

Також, як додали в посольстві, відбулася також зустріч з представником одного з вишів, де навчається одна з дівчат. Справа перебуває на контролі Консульського відділу посольства України у Варшаві.

Раніше повідомлялося, що поблизу Вежбиці у Радомському повіті в Польщі українець загинув у ДТП. З невідомих причин чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Машина врізалася в дерево.