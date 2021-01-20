У Польщі з п'ятого поверху випала українська дитина

У момент падіння дитини з балкону батьків не було вдома

Дівчинка отримала багато травм, але залишилась живою

У Польщі в місті Верушув з вікна п’ятого поверху багатоповерхівки випала п'ятирічна донька громадян України.

Дівчинка отримала численні травми, але її життю не загрожує небезпека, повідомляє Wnp.pl.

За інформацією лікарів з лікарні міста Острув Велькопольський, дівчинка отримала множинні травми голови, тіла, має зламані кінцівки. Водночас лікарі дають позитивні прогнози щодо лікування дитини.

Надзвичайна подія трапилася у понеділок, 18 січня. Тоді поліцейські отримали інформацію, що перед шостою годиною ранку з балкону на п’ятому поверсі впала 5-річна дівчинка. Згодом було встановлено, що батьками дитини є 42-річна мати та 45-річний батько, які є громадянами України. У момент падіння дитини з балкону батьків не було вдома: мама упродовж 20-ти хвилин відвозила батька автомобілем на роботу. Обоє українців були тверезими.

Подружжя приїхало до Польщі з України кілька тижнів тому. Згодом, після того, як вони знайшли житло і роботу, до Польщі привезли також і доньку.

Районна прокуратура міста Велунь веде слідство щодо доведення до безпосередньої загрози втрати дитиною життя чи здоров’я.

За даними Головного статистичного управління Польщі, станом на кінець 2019 року у Польщі проживало понад 1,3 млн українців.

Нещодавно у Польщі чоловік вбив дружину-українку. Подружжя перебувало в процесі розлучення і кілька місяців не проживало разом. Без матері залишилась трирічна дівчинка.

У грудні 2020 року у Польщі українські заробітчани врятували хлопчика від смерті.