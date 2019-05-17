У Польщі значно посилили покарання для педофілів



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У Польщі збільшили максимальну санкцію за педофілію з 15 до 30 років позбавлення волі

Сейм Польщі 16 травня прийняв зміни до Кримінального кодексу, які, серед іншого, посилюють покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх. За закон проголосувало 263 депутатів.

Змінами передбачене збільшення максимальної санкції за подібний злочин з 15 до 30 років позбавлення волі. Також зґвалтування дитини не матиме терміну давності.

Крім того, закон вводить можливість призначення вироку довічного позбавлення волі для ґвалтівників, які заподіяли смерть дитині.

Зміни до Кримінального кодексу також передбачають скасування умовного засудження для педофілів.

Остаточно, згідно із рекомендацію законодавчого комітету, вирішено зберегти вікову межу кримінально-правового захисту від педофілії на чинному нині рівні 15 років. У початковій версії законопроекту межу віку кримінально-правового захисту дітей мали підвищити до 16 років.

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Збіґнєв Зьобро пообіцяв рішучу боротьбу з педофілією. За його словами, за кримінологічними дослідженнями, педофілія є злочином, що «призводить до набагато більшої тенденції повернення до злочину». А тому, на думку генпрокурора, суворе багаторічне ув’язнення захищає дітей.

«Усі повинні бути рівними перед законом, а ті, хто має особливий обов’язок опіки над дитиною, завдяки цим змінами, що ми ввели, - вчителі, священики, педагоги, тренери, будуть нести значно суворішу кримінальну відповідальність, набагато більш сувору, ніж було до сьогодні», - сказав Зьобро.

Над проектом змін до закону декілька місяців працювало Міністерство юстиції Польщі.

Документ надійшов на Ради міністрів Польщі після публікації документальної стрічки журналіста Томаша Секєльського «Тільки не кажи нікому», присвяченого проблемі педофілії серед польських священиків.

Раніше повідомлялося, що Папа Франциск позбавив духовного сану двох чилійських єпископів, звинувачених у сексуальному насильстві над неповнолітніми.

Джерело: Польське радіо