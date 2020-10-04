В столиці відкрили пам’ятник визволителю Криму, полковнику Болбочану
Пам’ятник полковнику армії Української Народної Республіки Петру Болбочану, Київ, жовтень 2020 року
Пам’ятник створили на пожертви українців, зокрема зі Швейцарії, Польщі, США та Росії
У Києві в неділю, 4 жовтня 2020 року, відкрили перший в Україні пам’ятник полковнику армії Української Народної Республіки Петру Болбочану (1883–1919).
Погруддя встановили у сквері імені Болбочана на вулиці Січових Стрільців, повідомляє Радіо Свобода.
Скульптуру виготовили за три місяці у рамках проєкту «Українська історія в камені». Автори пам’ятника – Михайло Горловий і Олександр Фурман. За словами керівниці проєкту Оксани Понамарьової, пам’ятник створили на пожертви українців, зокрема зі Швейцарії, Польщі, США та Росії. Кошти зібрали за один місяць.