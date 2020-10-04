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    В столиці відкрили пам’ятник визволителю Криму, полковнику Болбочану

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    <p>Пам&rsquo;ятник полковнику армії Української Народної Республіки Петру Болбочану, Київ, жовтень 2020 року</p> - В столиці відкрили пам’ятник визволителю Криму, полковнику Болбочану

    Пам’ятник полковнику армії Української Народної Республіки Петру Болбочану, Київ, жовтень 2020 року

    Фото Радіо Свобода

    Пам’ятник створили на пожертви українців, зокрема зі Швейцарії, Польщі, США та Росії

    У Києві в неділю, 4 жовтня 2020 року, відкрили перший в Україні пам’ятник полковнику армії Української Народної Республіки Петру Болбочану (1883–1919).

    Погруддя встановили у сквері імені Болбочана на вулиці Січових Стрільців, повідомляє Радіо Свобода.

    Скульптуру виготовили за три місяці у рамках проєкту «Українська історія в камені». Автори пам’ятника – Михайло Горловий і Олександр Фурман. За словами керівниці проєкту Оксани Понамарьової, пам’ятник створили на пожертви українців, зокрема зі Швейцарії, Польщі, США та Росії. Кошти зібрали за один місяць.

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    В столиці відкрили пам’ятник визволителю Криму, полковнику Болбочану
    В столиці відкрили пам’ятник визволителю Криму, полковнику Болбочану
    Фото Радіо Свобода

    22 квітня 1918 року війська УНР під командуванням Петра Болбочана прорвали більшовицькі укріплення на Чонгарі і після цього звільнили півострів.
    За словами кримського вченого, кандидата історичних наук, лауреата Міжнародного конкурсу імені Єжи Гедройця Сергія Громенка, похід УНР став однією з найефектніших воєнних перемог Української революції, але не став однією з найефективніших.
    Київ історія УНР
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