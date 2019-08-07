У Полтаві охоронець кафе отримав вогнепальне поранення через зауваження (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник дістав з сумки пістолет і вистрелив у працівника закладу. Чоловік упав. Зловмисник підійшов до нього і вистрелив ще раз – прицільно в голову

У Полтаві невідомий поранив із пістолета охоронця закладу громадського харчування. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 6 серпня, близько 23:00, біля одного із закладів харчування Шевченківського району Полтави, невідомий чоловік здійснив кілька пострілів в охоронця, 1979 року народження.

Пораненого в непритомному стані ушпиталено до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні.

За фактом замаху на вбивство відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Проводиться комплекс необхідних слідчо-оперативних заходів.

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом замаху на вбивство.

Зловмисника розшукують. Правоохоронці закликають усіх, хто має інформацію про подію або стрілка, повідомити її за телефоном 102.

Місцеве видання Kolo.news зазначає, що стрілянина сталася біля кафе «Ботанік» у центрі Полтави.

Також видання оприлюднило відео інциденту.

Камера відеонагляду зафіксувала, як невідомий зупинився поблизу закладу громадського харчування і почав справляти нужду у кущі. До нього вийшов охоронець і щось сказав.

Після цього зловмисник дістав з сумки пістолет і вистрелив у працівника закладу. Чоловік упав. Зловмисник підійшов до нього і вистрелив ще раз – прицільно в голову.

40-річний охоронець станом на 12:00 7 серпня не опритомнів.