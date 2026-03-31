У Полтаві під атаку росіян потрапила спортивна арена

glavcom.ua
«ГРЛ-Арена» була об'єктом для тренувань і змагань
фото: «Полтавщина Спорт»

Безпілотники агресора вкотре атакували цивільну інфраструктуру України

Унаслідок нічної атаки дронів на Полтаву зазнала пошкоджень «ГРЛ-Арена». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Полтавщину Спорт».

Постраждала футбольне поле та інша інфраструктура обєкта, зокрема підтрибунні приміщення. Комплекс функціонував із 2020 року. Там проводили мініфутбольні змагання, а також тут тренуються вихованці ДЮСШ «Школа Мілько».

Армія агресора не вперше атакувала спортивну інфраструктуру Полтави. Раніше під атаку ворога потрапив стадіон «Молодіжний». У січні там теж завдали збитків дрони.

Проте, нещодавно арену молодіжних команд полтавської «Ворскли» відновили. Більше того, «зелено-білі» провели на затишному стадіоні матч 20-го туру Першої ліги проти петровського «Інгульця». Експеримент виявився вдалим – полтавці оформили домашню перемогу (2:0).

До слова, напередодні жіноча команда «Ворскли» отримала покарання за неявку на Класичне проти харківського «Металіста 1925». Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ зарахував полтавкам технічну поразку (0:3). Також «зелено-білі» повинні сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 25 тисячі грн.

Нагадаємо, «Металіст 1925» легко розібрався з «Полтавою» в УПЛ. Голами в складі команди Младена Бартуловіча відзначилися Ітодо та Баптістелла. Харків'яни залишаються в чільній шістці турнірної таблиці. 

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
