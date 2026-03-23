Назад у майбутнє: чи зможе «Шахтар» повернути Україні два місця в Лізі чемпіонів

У таблиці коефіцієнтів УЄФА залишився лише варіант зі шляхом догори

Донецький «Шахтар» минулого четверга подолав 1/8 фіналу Ліги конференцій та зберіг для України представництво в єврокубках у цьому сезоні. Подальші перспективи для вітчизняних клубів – у матеріалі «Главкома».

Перспективи України у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Минулого літа єврокубковий сезон українських команд стартував на мінорній ноті. Уперше за понад 15 років на європейській арені стартували тільки чотири колективи замість звичних п'ятьох. Більше того, право на виступ у Лізі чемпіонів отримав лише чемпіон України. Та й той розпочинав похід у турнірі з другого раунду кваліфікації.

Спричинилися до цього погані результати вітчизняних клубів упродовж кількох сезонів єврокубків. Не сприяв збереженню квоти й принцип рівного поділу набраних очок. Загальний результат українських команд (на той час п'яти) ділиться на їхню кількість, щоб визначити бал України в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Враховуючи, що крім «Шахтаря» і київського «Динамо», решта представників похизуватися навіть мінімальними успіхами не могли, тиск на коефіцієнт країни став украй серйозним.

Та й вітчизняним грандам після повномасштабного вторгнення РФ важко демонструвати стабільні результати. Якщо в сезоні 2021/22 «Динамо» з «Шахтарем» грали на груповому етапі Ліги чемпіонів, то в нинішньому дісталися до основного раунду лише Ліги конференцій. Та навіть там «біло-сині» спромоглися лише на дві перемоги в шести поєдинках.

Столичний гранд скромно виступив у єврокубках фото: ФК «Динамо»

Тим не менше, стараннями «гірників» нинішній сезон – уже найкращий для України на європейській арені за п'ять років. Вітчизняні делегати в континентальних турнірах у цій кампанії додали в спільну скарбничку 7,437 бала, левову частку з них приніс «Шахтар». Що й казати, якщо за попередні два сезони разом узяті українські клуби набрали 7,700 пункта.

Проте, говорити про повернення квоти двох команд у Лізі чемпіонів як мінімум передчасно. Поки Україна отримала хороший шанс обійти в таблиці коефіцієнтів УЄФА Румунію і Сербію. Це найближчі конкуренти, а тамтешні представники єврокубки вже покинули. Наприклад, бодай нічиєї в одному з двох поєдинків 1/4 фіналу проти АЗ із нідерландського Алкмара вистачить, щоб піднятися на щабель вище. Звісно, можна замахнутися і на більше, та для цього «гірникам» треба проходити і чвертьфінал, і півфінал Ліги конференцій.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА на 23 березня 2026 року інфографіка: kassiesA

А от два місця в Лізі чемпіонів першою матиме країна з 15-го рядка таблиці коефіцієнтів УЄФА. Наразі відставання України від омріяної позиції колосальне – понад 10,5 бала. І ліквідувати цей розрив буде непросто. Команди з Кіпру неабияк «пошуміли» в європейських турнірах в останні роки.

Боротьба «Шахтаря» за місце у Лізі чемпіонів

Наразі «Шахтар» веде заочну боротьбу за пряму путівку до Ліги чемпіонів наступного сезону. Для початку підопічним Арди Турана треба виконати власне домашнє завдання – виграти титул Прем'єр-ліги. На цей момент «гірники» лідирують в чемпіонаті України за втраченими очками та зберігають шанси уникнути горнила кваліфікації Ліги чемпіонів у наступній кампанії. Щоправда, для цього мають зійтися кілька факторів.

Доля «Шахтаря» залежить від чемпіонських перегонів у Греції та Шотландії. Уболівальникам «гірників» варто підтримати конкурентів пірейського «Олімпіакоса» та «Рейнджерс» із Глазго. Саме хтось з них опиниться в основному раунді головного єврокубка 2026/27 у разі завоювання титулу. Окрім того, переможець Ліги чемпіонів нинішнього сезону повинен потрапити до турніру через внутрішній чемпіонат.

Перегони за прямою путівкою у Лігу чемпіонів інфографіка: Football Meets Data

Остання умова – найпростіша до виконання. Із восьми чвертьфіналістів турніру лише англійський «Ліверпуль» поки залишається за межами зони прямих путівок у турнір. Та обнадіюють тут дві обставини. По-перше, мерсисайдці залишаються в боротьбі за місце в чільній четвірці англійської Прем'єр-ліги. По-друге, «Ліверпуль» не є основним претендентом на перемогу в Лізі чемпіонів цьогоріч.

А от у Греції завершився основний етап сезону. Проміжне лідерство захопив афінський АЕК (60 очок). Далі розташувалися «Олімпіакос» (58 пунктів) і ПАОК із Салонік (57). Разом зі столичним «Панатінаїкосом» (49 очок) вони й розіграють титул Суперліги в чемпіонській групі. Конкурента «Шахтаря» вважають фаворитом, але в двох клубів-абревіатур шанси на «золото» не такі вже й малі. Тим більше, кожна команда прийме трьох конкурентів на власній арені та тричі гостюватиме в них.

Трохи гірші справи «Рейнджерс» у шотландській Прем'єр-лізі. «Сині» наразі йдуть другими (63 бали), відстаючи на три пункти від від единбурзького «Гартса» та випереджаючи запеклих сусідів із «Селтіка» – на два. До завершення основної частини змагань залишалося два тури. Далі ця трійка разом із «Мазервеллом», «Гіберніаном» і «Фолкерком» перейде до чемпіонської групи з одноколовим турніром. Отже, інтрига зберігається, хоч «Джерс» і не виглядають фаворитом навіть на фоні нестабільних «кельтів».

Чільні шістки чемпіонатів Греції та Шотландії інфографіка: Flashscore

Є й альтернативний варіант. «Гірники» можуть обійти «Рейнджерс» і «Олімпіакос» завдяки успіхам у цій Лізі конференцій. Чотири перемоги дозволять залишити позаду шотландський гранд. Натомість тріумф у турнірі позбавить місця в наступній Лізі чемпіонів і провідний клуб Греції.

«Шахтар» на цьому етапі повинен зосередитися на власних результатах. Успіх у прийдешньому протистоянні з АЗ буде корисним і для «гірників», і для загальної ситуації українських представників у єврокубках. Так, поки національні турніри продовжать делегувати в континентальні квартет вітчизняних клубів. Та на дистанції було важливо стабілізувати становище після серйозного падіння у таблиці коефіцієнтів УЄФА. З цим завданням українські колективи в сезоні 2025/26 вже впоралися…

Антон Федорців, «Главком»