Чемпіон України отримав технічну поразку та штраф від федерації

Антон Федорців
Полтавки прогнозовано отримали суворе покарання
фото: ФК «Ворскла»

Команда не з'явилася на Класичне протистояння жіночого футболу

Полтавська «Ворскла» отримала суворе покарання від Української асоціації футболу за неявку на поєдинок Вищої ліги проти харківського «Металіста 1925». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Вітчизняні гранди повинні були зустрітися у рамках другого туру другого етапу сезону. Поєдинок був запланований на вівторок, 24 березня, у Щасливому на Київщині. Проте, футболістки «Ворскли» на поєдинок не з'явилися.

Головний тренер «зелено-білих» Євген Кравченко пояснив неявку полтавок. «Ворскла» не змогла виїхати на матч, оскільки клуб не забезпечив транспорт. Автобус колективу не заправили.

Контрольно-дисциплінарний комітет зарахував полтавкам технічну поразку (0:3). Також «зелено-білі» повинні сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 25 тисячі грн.

Нагадаємо, зірка збірної України Ніколь Козлова зазнала важкої травми коліна. У поєдинку кваліфікації до ЧС-2027 проти Англії вона порвала «хрести» до ЧС-2027. Нападниця не повернеться на поле в нинішньому сезоні.

До слова, раніше експівзахисниця Ворскли Ія Андрущак очолила жіночу збірну України. 38-річна тренерка замінила на посаді Володимира Пятенка. Він працював із «синьо-жовтими» з 2023 року та зумів вивести збірну в Дивізіон A жіночої Ліги націй.

