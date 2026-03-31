Нічна атака на Полтаву: рятувальники показали наслідки (фото)

Серед поранених – двоє дітей

У ніч на 31 березня ворог атакував Полтаву. Внаслідок влучання пошкоджено багатоповерховий житловий будинок – зруйновано перекриття на верхньому поверсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники евакуювали людей та передали постраждалих медикам.

Зокрема, унаслідок атаки травмовано чотири особи, серед них двоє дітей. Одна людина загинула.

Також зафіксовано влучання в об’єкт виробничої інфраструктури та на відкритій території – пожежі оперативно ліквідовано.

До робіт залучалися 63 рятувальники та 14 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що російські терористи атакували Полтавщину ударними дронами. Унаслідок атаки є загиблий та постраждалі.

До слова, під ранок 31 березня російська терористична армія атакувала Одесу ударними БпЛА. Унаслідок цього постраждав чоловік.