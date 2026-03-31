Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака на Полтаву: рятувальники показали наслідки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: ДСНС Полтавщини

Серед поранених – двоє дітей

У ніч на 31 березня ворог атакував Полтаву. Внаслідок влучання пошкоджено багатоповерховий житловий будинок – зруйновано перекриття на верхньому поверсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники евакуювали людей та передали постраждалих медикам.

Зокрема, унаслідок атаки травмовано чотири особи, серед них двоє дітей. Одна людина загинула.

Також зафіксовано влучання в об’єкт виробничої інфраструктури та на відкритій території – пожежі оперативно ліквідовано.

До робіт залучалися 63 рятувальники та 14 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що російські терористи атакували Полтавщину ударними дронами. Унаслідок атаки є загиблий та постраждалі.

До слова, під ранок 31 березня російська терористична армія атакувала Одесу ударними БпЛА. Унаслідок цього постраждав чоловік.

Теги: війна ДСНС Полтава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua