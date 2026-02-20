УПЛ відновила сезон феєричною перемогою «Вереса» над «Полтавою»

Команди забили п'ять м'ячів на двох, а рівняни оформили вольову звитягу

Рівненський «Верес» переграв «Полтаву» (3:2) на домашній арені в 17-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Старт поєдинку краще вдався гостям. Команда Павла Матвійченка повела в рахунку в дебюті – Марусич забив із пенальті після втручання VAR. А на 31-й хвилині Сухоручко класним ударом із-за меж штрафного подвоїв перевагу «Полтави».

Рівняни спромоглися відповісти голом у роздягальню. Перед перервою Ціпот забив із близької відстані після стандарту. А на старті другої половини відеоповтор допоміг уже «Вересу», тож Харатін реалізував одинадцятиметровий.

Героєм же господарів став Ндукве. Легіонер спершу змарнував гольовий момент. Та на 66-й хвилині в дотик ефектно замкнув подачу партнера з правого флангу, встановивши остаточний результат.

Перемога дозволила «Вересу» піднятися на дев'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. Рівняни набрали 21 очко. В активі «Полтави», що йде останньою, залишається дев'ять балів.

Тим часом криворізький «Кривбас» призначив нового тренера-іноземця. Іспанський фахівець Домінго Марін став асистентом керманича команди Патріка ван Леувена. Раніше він працював на батьківщині, а також на Кіпрі, в Ізраїлі та Еквадорі.

Нагадаємо, «Карпати» підсилилися новачком із чемпіонату Іспанії. Вінгер Чебер Алькайн доневдавна виступав за «Ейбар» у Ла Лізі 2. За його плечима також поєдинки в Ла Лізі за «Алавес».