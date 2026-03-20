Адвокати Жеваго прокоментували вручення йому підозри

Генпрокурор заявив, що збитки від дій Жеваго перевищують 519 млн грн

Захист бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго виступив із заявою у відповідь на повідомлення Офісу генерального прокурора та ДБР. Адвокати називають інформацію про вручення нової підозри в Парижі «маніпулятивною» та такою, що не відповідає дійсним правовим процедурам, інформує «Главком».

Адвокатка Наталія Пушина запевняє, що процесуальні дії відбулися з ініціативи самого Жеваго. «Ці заяви є наклепницькими, не відповідають дійсності і мають на меті політичний тиск та сприяння рейдерському захопленню власності Костянтина Жеваго та його родини», – запевняє захисниця.

При цьому адвокатка заявляє, що протягом останніх майже семи років захист десятки разів ініціював проведення слідчих дій за його участі. І щоразу слідчі Державного бюро розслідування та прокурори Офісу генпрокурора відмовляли Жеваго надати пояснення.

«Лише зараз – майже через сім років після порушення карної справи – слідчі таки провели запитувані паном Жеваго процесуальні дії», – йдеться у заяві.

Що передувало

Напередодні екснародному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит», який перебуває у стані ліквідації, було вручено повідомлення про підозру. Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, бізнесмену інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного.

«За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку «Фінанси та Кредит», створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з-поміж топменеджменту банку. Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном», – розповів Кравченко.

За словами генпрокурора, фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн грн.

Зауважимо, Костянтин Жеваго – бізнесмен-втікач, мільярдер, народний депутат кількох скликань, який, попри проблеми із законом, залишається одним із найбагатших українців. Понад п’ять років Жеваго переховується за кордоном. 12 лютого 2025 року Жеваго потрапив під санкції Ради національної безпеки й оборони. Втративши можливість керувати активами та виводити капітал за межі країни, він все ж зберіг статус олігарха.

«Главком» також писав, що Forbes у своєму рейтингу найбагатших людей світу згадав про сімох українців і серед них є Костянтин Жеваго ($1,2 млрд) – 3017-те місце. Мажоритарний акціонер гірничовидобувної компанії Ferrexpo. 2021 року статки Жеваго оцінювалися у $2,4 млрд, однак на початку 2025-го Forbes відзначив зменшення цього показника – до $1,5 млрд.