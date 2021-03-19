У Полтаві підприємці мітингували за «справедливий» карантин для всіх

На мирну акцію підприємці приїхали з Диканьки, Карлівки, Опішні, Глобиного, Котельви

У п’ятницю, 19 березня, на площі перед Полтавською ОДА на мирну акцію зібрались кілька десятків представників малого бізнесу. Головна умова акції – зважаючи на складну ситуацію з коронавірусною інфекцією, запровадити карантин, але однаковий для всіх підприємців. Про це розповів організатор акції та підприємець Анатолій Волинець, пишуть «Новини Полтавщини».

Волинець розповів, що локдаун чи карантин повинен стосуватися всіх, а не вибірково. Потрібно знаходити компромісний варіант.

«Карантин повинен бути справедливий – або ж працюють усі підприємці, або жорсткий карантин для всіх. Локдаун багатьох «вдарив». Пройдіться по місту – всюди написано «оренда». Ще кілька таких карантинів і мікропідприємництво можна заносити до Червоної книги. Міська влада дала тиждень на врегулювання ситуації. Ми з цим згодні. Будемо в захисних масках, санітайзерами, з дотриманням дистанції», – розповів підприємець.

На мирну акцію підприємці приїхали з Диканьки, Карлівки, Опішні, Глобиного, Котельви.

Нагадаємо, напередодні голова Полтавської громади Олександр Мамай повідомив, що наступний тиждень у Полтаві на карантин жоден заклад не закриватимуть. Цей період спостерігатимуть за ситуацією з поширенням коронавірусної інфекції. Якщо ситуація ускладнюватиметься, прийматимуться рішення про закриття, зокрема закладів харчування, спортклубів.

У п’ятницю, 19 березня, зранку під будівлею Київської міської державної адміністрації підприємці влаштували протест. Вони протестують через локдаун, який вводять в місті з 20 березня.