У Полтаві поліцейському оголосили підозру через незаконне затримання підозрюваного



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Оформляючи протокол затримання, слідчий невірно вказав час фактичного затримання особи - різниця склала понад 4 години

У понеділок, 27 січня, силовики в Полтаві повідомили слідчому Національної поліції про підозру у незаконному затриманні людини.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За версією слідства, зазначений слідчий, без рішення слідчого судді, прийняв рішення затримати підозрюваного через чотири доби після можливого вчинення злочину.

«Крім того, оформляючи протокол затримання, слідчий невірно вказав час фактичного затримання особи - різниця склала понад 4 години. Весь цей час фактично затримана особа перебувала у невизначеному статусі, не маючи можливості реалізовувати свої права, передбачені кримінально-процесуальним законодавством і Конституцією України», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

До слова, поліція Київщини проводить службове розслідування щодо факту вимагання неправомірної вигоди поліцейськими Обухівського району.

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