Під Києвом поліцейські відібрали у водія «євробляху» і вимагали хабар за повернення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У поліції проводиться службове розслідування

Поліція Київщини проводить службове розслідування щодо факту вимагання неправомірної вигоди поліцейськими Обухівського району.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У соцмережі виявлено публікацію щодо вимагання неправомірної вигоди працівниками Обухівського відділу поліції у громадянина за повернення вилученої автівки.

Встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції під час несення служби у місті Українка вночі зупинив автомобіль «БМВ» з номерами іноземної реєстрації. У подальшому, мотивуючи тим, що перебування такого автомобіля заборонено у країні, поліцейські вилучили авто та помістили його на територію поліцейського відділу. Однак, жодного процесуального документа щодо вилучення автомобіля працівники поліції не склали. Потім поліцейські вимагали у водія 10 тисяч гривень за повернення автотранспорту.

Наказом начальника Головного управління поліції Київщини Андрія Нєбитова призначено службове розслідування, яке проводять працівники інспекції по особовому складу.

У подальшому усі матеріали перевірки будуть направлені до Державного бюро розслідувань для прийняття законного рішення. На час розслідування поліцейські відсторонені від виконання обов'язків.

Готуються документи щодо їхнього звільнення з лав поліції.