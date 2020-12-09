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    У Полтаві рятувальники дев’ять годин гасили масштабну пожежу в історичній будівлі

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    Займання в Будинку дворянського зібрання, в якому розміщується нічний клуб і караоке, почалося близько 04:20 - У Полтаві рятувальники дев’ять годин гасили масштабну пожежу в історичній будівлі
    Займання в Будинку дворянського зібрання, в якому розміщується нічний клуб і караоке, почалося близько 04:20

    Пожежу повністю ліквідувати пожежу вдалося о 13:06

    У Полтаві рятувальники загасили масштабну пожежу, яка спалахнула в історичній будівлі. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що рятувальники гасили пожежу майже дев’ять годин.

    «Повністю ліквідувати пожежу вдалося о 13:06, а локалізували загоряння ще о 9:16», ─ йдеться у повідомленні.

    Займання в Будинку дворянського зібрання, в якому розміщується нічний клуб і караоке, почалося близько 04:20.

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загальна площа пожежі близько 600 м кв.

    Нагадаємо, у Полтаві у середу, 9 грудня, спалахнула пожежа в нічному клубі. Рух у центрі міста паралізовано.

    На місці пожежі виявили тіло людини. Поліція порушила кримінальну справу через порушення правил пожежної безпеки. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Зараз проводиться перевірка.

    Теги: пожежа Полтава рятувальники поліція
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