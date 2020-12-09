У Полтаві рятувальники дев’ять годин гасили масштабну пожежу в історичній будівлі

Займання в Будинку дворянського зібрання, в якому розміщується нічний клуб і караоке, почалося близько 04:20

Пожежу повністю ліквідувати пожежу вдалося о 13:06

У Полтаві рятувальники загасили масштабну пожежу, яка спалахнула в історичній будівлі. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що рятувальники гасили пожежу майже дев’ять годин.

«Повністю ліквідувати пожежу вдалося о 13:06, а локалізували загоряння ще о 9:16», ─ йдеться у повідомленні.

Займання в Будинку дворянського зібрання, в якому розміщується нічний клуб і караоке, почалося близько 04:20.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загальна площа пожежі близько 600 м кв.

Нагадаємо, у Полтаві у середу, 9 грудня, спалахнула пожежа в нічному клубі. Рух у центрі міста паралізовано.

На місці пожежі виявили тіло людини. Поліція порушила кримінальну справу через порушення правил пожежної безпеки. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Зараз проводиться перевірка.