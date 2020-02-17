У Дніпрі посадовці привласнили 7 млн грн на ремонті школи, - СБУ



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Фото: пресцентр СБУ

У ході проведених слідчих дій правоохоронці вилучили тендерну документацію, підписані акти виконаних робіт, платіжні доручення та іншу документацію, що свідчить про проведення незаконної оборудки

Служба безпеки України викрила у Дніпрі корупційний механізм привласнення бюджетних коштів посадовцями органу місцевого самоврядування під час капітального ремонту комунального закладу освіти. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018 - 2019 років один з департаментів органу місцевого самоврядування Дніпропетровщини провів низку публічних тендерних закупівель з капітального ремонту будівель та благоустрою прилеглої території навчального закладу на загальну суму 49 млн грн. За версією слідства, перемогу на тендері штучно отримали афілійовані з чиновниками фірми.

Під час здійснення реконструкції та благоустрою об’єкту головні підрядники у звітній документації свідомо дублювали частину виконаних робіт. За попередніми оцінками фахівців, ця оборудка дозволила привласнити майже 7 млн грн бюджетних коштів, які у подальшому були виведені через фірми-прокладки у тіньовий обіг.

У ході проведених слідчих дій правоохоронці вилучили тендерну документацію, підписані акти виконаних робіт, платіжні доручення та іншу документацію, що свідчить про проведення незаконної оборудки.

У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України проводяться відповідні експертизи для повідомлення про підозру особам, причетним до протиправної схеми.

Викриття зловмисників проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.