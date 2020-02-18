На Херсонщині СБУ виявила схованку гранатометів, розписаних матюками (фото)



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Фото: СБУ

На фото, опублікованому СБУ, є навіть «ліричне» послання до коней

Гранатомети з дивними графіті відкопали співробітники СБУ на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Херсонській області.

«Співробітники Служби безпеки України в Каланчацькому районі Херсонської області поблизу Північно-Кримського каналу виявили схрон. Зі схованки правоохоронці вилучили 2 ручні протитанкові гранатомети, 1,2 кг тротилу та 1 кг піротехнічної суміші, загорнуті у поліетиленові пакети», - йдеться у повідомленні.

На фото, опублікованому СБУ, є навіть «ліричне» послання до коней: «Від пастуха. Коні й***і, як ви постаріли».

Встановлюються джерела походження схрону та особи, які, можливо, причетні до його облаштування.