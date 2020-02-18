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    На Херсонщині СБУ виявила схованку гранатометів, розписаних матюками (фото)

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    На Херсонщині СБУ виявила схованку гранатометів, розписаних матюками (фото)
    Фото: СБУ

    На фото, опублікованому СБУ, є навіть «ліричне» послання до коней

    Гранатомети з дивними графіті відкопали співробітники СБУ на Херсонщині.

    Про це повідомила пресслужба СБУ в Херсонській області.

    «Співробітники Служби безпеки України в Каланчацькому районі Херсонської області поблизу Північно-Кримського каналу виявили схрон. Зі схованки правоохоронці вилучили 2 ручні протитанкові гранатомети, 1,2 кг тротилу та 1 кг піротехнічної суміші, загорнуті у поліетиленові пакети», - йдеться у повідомленні.

    На фото, опублікованому СБУ, є навіть «ліричне» послання до коней: «Від пастуха. Коні й***і, як ви постаріли».

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    На Херсонщині СБУ виявила схованку гранатометів, розписаних матюками (фото)
    На Херсонщині СБУ виявила схованку гранатометів, розписаних матюками (фото)

    Встановлюються джерела походження схрону та особи, які, можливо, причетні до його облаштування.

     

    СБУ зброя Херсонщина боєприпаси
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