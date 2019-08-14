У Полтаві суд випустив з-під варти чоловіка, якого підозрюють у розбещенні близько 60 дітей



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Суд звільнив чоловіка під заставу в 153 680 гривень

У Полтаві суд випустив з-під варти 51-річного киянина, підозрюваного у виготовленні, збуті і розповсюдженні дитячої порнографії.

Про це повідомив прес-секретар департаменту кіберполіції Юлія Квітко на своїй сторінці в Facebook.

Так. рішенням Жовтневого районного суду його звільнили під заставу в 153 680 гривень. Після оприлюднення інформації про затримання чоловіка наприкінці лютого 2019 року, в кіберполіцію надійшло ще 10 повідомлень з приводу використання дітей в зйомках порно саме цією людиною.

При цьому, під час затримання та обшуку у зловмисника вилучили понад 300 тисяч фото і кілька тисяч відео з дитячою порнографією.

Зловмисник поширював виготовлений контент на закритих форумах в мережі, в більшості випадків - для іноземних користувачів, оскільки вони могли заплатити за нього більше грошей.

Так, на одному з його численних криптогаманців правоохоронці зафіксували надходження суми в 47 тисяч доларів. У зйомках брав участь як особисто, так і за гроші наймав акторів.

Зараз поліції вдалося встановити, що через орендовані офіси цієї дитячої порностудії пройшли близько 60 дітей. Але в дійсності жертв може бути набагато більше, оскільки далеко не всі наважилися давати показання.