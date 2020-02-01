Ще десять українських телеканалів можуть закодувати свій сигнал



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Йдеться про розважальні телеканали, які не входять до медіагруп

Десять українських телеканалів, які не входять до медіагруп, найближчим часом можуть закодувати свій супутниковий сигнал. Серед них такі телеканали: MusicBox, Xsport, «Трофей», «Терра», «Наука», «Фауна», «Кус-Кус», «36.6», «Дача» та «Епоха».

Про це «Телекритиці» повідомили представники цих телеканалів.

Так, генеральний продюсер MusicBox Сергій Кобель у коментарі виданню підтвердив дату кодування каналу − 1 березня.

У пресслужбі телеканалу Xsport повідомили, що рішення про кодування вже ухвалене, коли саме це станеться, мовник повідомить згодом.

Директор PayTV-напрямку Film.UA Наріман Гусейнов повідомив, що група веде «певну роботу» у питанні кодування «Кус-Куса», «36.6», «Дачі» та «Епохи».

Телеканали групи «Континент ТБ» («Трофей», «Терра», «Наука» та «Фауна»), за словами генерального продюсера групи Андрія Медведя, будуть закодовані найближчим часом.

Як повідомлялося, пізно вночі 28 січня чотири провідні телегрупи − StarLightMedia, 1+1 media, «Медіа Група Україна» й InterMediaGroup закодували супутниковий сигнал своїх 22 розважальних телеканалів.

У відкритому доступі на супутнику залишилися ще 72 українські телеканали − державні громадські мовники, інформаційні та регіональні телеканали, а також ряд інших каналів, які не входять до медіагруп. Серед них чимало розважальних телеканалів, які, як і телегрупи, розвивають платну дистрибуцію провайдерами PayTV або продають рекламний час.

Нагадаємо, литовське телебачення замінить російські передачі на українські.

Як повідомлялося, в Україні медіахолдинги почали кодувати свої телеканали. Це робиться на вимогу Євросоюзу, щоб не порушувати норми і закони ЄС, де супутникові канали доступні тільки в складі спеціальних пакетів. З 28 січня через супутник телеглядачі безкоштовно не зможуть дивитися 23 телеканали, що належать чотирьом медіахолдингам.

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