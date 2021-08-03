У Португалії 79-річна бабця керувала наркокартелем

Злочинці ввозили кокаїн через порти Португалії, прикриваючись поставками коралового каменю з Домініканської Республіки

Під час спільної операції правоохоронних органів Іспанії та Португалії була заарештована 79-річна жінка, яка очолювала наркокартель. Про це повідомляє пресслужба іспанської Національної поліції.

Пенсіонерку затримали разом з двома спільниками у португальському місті Віла-Реал. Двоє чоловіків, 60 і 26 років, допомагали жінці здійснювати координацію діяльності. Сама жінка очолювала фірму, створену як прикриття для незаконного постачання наркотиків.

Як повідомляє поліція, злочинці ввозили кокаїн через порти Португалії, прикриваючись поставками коралового каменю з Домініканської Республіки. Також спільники наймали інших наркоторговців, які спеціалізуються на скуповуванні і розповсюдженні наркотиків. Під час обшуку у затриманих було вилучено контейнер, де знаходилося 15 кілограмів кокаїну.