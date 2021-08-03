Соратник Порошенка пояснив, хто і навіщо викрав Чауса

Історія про зникнення у Молдові і появу на Вінниччині Миколи Чауса набула неабиякого розголосу

Історія про зникнення у Молдові і появу на Вінниччині Миколи Чауса набула неабиякого розголосу

Нардеп каже, що за викраденням колишнього судді стоїть чинна влада

Намагаючись приховати злочин із провалом спецоперації по затриманню «вагнерівців» , на Банковій санкціонували скоєння іншого тяжкого злочину – викрадення екс-судді Миколи Чауса з Молдови. Про це заявив народний депутат фракції «Європейська cолідарність» Ростислав Павленко.

«І це – навіть не прагнення «дістати Порошенка», що б не намагалися співати зараз трубадури Банкової. Зрештою, від ще однієї порожньої і безперспективної справи Порошенку байдуже. Їх і так добре за сотню. Мотивація влади інша – страх. Бо в прагненні подивитись в очі Путіну зрадили операцію, яка дозволила б притягнути до відповідальності путінських убивць з т. зв. «групи Вагнера», – наголосив Ростислав Павленко.

«Бурба, – написав Павленко в колонці на «Українській правді», – нібито був причетним до втечі Чауса з України в 2016 році. Це у фантазіях влади. А от в реальності Бурба – високопрофесійний розвідник, головний свідок державної зради у вищому керівництві України, яка сталася наприкінці липня 2020 року. І зрадники готові на все, щоб його знищити, якщо не фізично, то морально, або просто за фейковими звинуваченнями запроторити за грати.

На думку депутата, керівництво України скоїло низку тяжких злочинів: «Лише з того, що на поверхні: викрадення людини (статті 146 та 146-1 КК); організація незаконного перетину кордону (стаття 332); перевищення повноважень, видання і виконання посадовими особами завідомо злочинних наказів (стаття 426-1); невиконання рішення суду (стаття 382), за яким СБУ зобов’язана була передати Чауса НАБУ в силу підслідності тощо».

Павленко наголосив, що ситуація для української влади погіршується і тим, що істину вже встановили правоохоронні органи Молдови. Він нагадав, що за офіційними повідомленнями Молдови на її території Чауса викрали українські дипломати, представники військової розвідки та інших спецслужб. «Важливо, що в Молдові поліція, прокуратура і парламентська слідча комісія незалежно одні від інших прийшли до однакових висновків, що посилює їхню об’єктивність і політичну незаангажованість», – підкреслив Ростислав Павленко.

«Розвідники і дипломати не могли діяти за власної ініціативи, ні сіло ні впало відрядитися до Кишинева і вкрасти людину на території дружньої нам країни, підклавши при цьому свиню її проєвропейській і антикремлівській Президентці. Наказ їм міг віддати тільки особисто Президент України. Або хіба що, прикриваючись його іменем, той, кого в обхід Конституції проголосили некоронованим «віце-президентом», – вважає депутат.

На думку Павленка, влада «забрехались, заперечуючи очевидне і кожним кроком поглиблюючи проблеми. І новини дозволяють викривати щоразу новий рівень брехні. Операції не було? – Так є повідомлення офіційних органів Молдови. СБУ випадково дізналась про «знаходження» Чауса? – Виявляється, на нього вже чекав вертоліт СБУ для доставки до Києва, коли він ніби об’явився на Вінниччині. Важливі показання Чауса? – Але чомусь його не віддають НАБУ, яке має чинну справу і рішення суду», – підкреслив він.

«І на тлі цієї брехні «спростування» інформації про те, що Зеленський зустрічався з викраденим Чаусом виглядають, м’яко кажучи, непереконливо», – зауважив представник «Європейської солідарності».

Сьогодні НАБУ вкотре закликало СБУ не ховати Чауса та натякнуло на злочин.

До слова, колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка стверджує, що президент України Володимир Зеленський вже два рази особисто зустрічався з екссуддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, який був викрадений в Молдові в квітні 2021 року.

Натомість прессекретар глави держави Сергій Никифоров спростував цю інформацію.

Як повідомлялося, 30 липня стало відомо про виявлення у селі на Вінниччині екссудді Миколи Чауса.

Після цього поліція затримала екссуддю, але його пізніше «перехопили» співробітники СБУ і вивезли в невідомому напрямку. НАБУ наполягає на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

1 серпня адвокат повідомив, що зміг знайти Чауса в будівлях та госпіталі Служби безпеки України.

До 2016 року Микола Чаус працював у Дніпровському райсуді Києва. Потім його затримали через хабар у 150 тисяч доларів. Чоловік втік до Молдови, де згодом був викрадений невідомими.

Низка обставин викрадення дають підстави вважати, що до цього були причетні українські силовики. Зокрема генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.

30 липня Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.